В Бангладеш при странных обстоятельствах умерли два украинских моряка. Детали трагедии

Двое украинских моряков, которые работали на сухогрузе AP ASTAREA, скончались друг за другом по неизвестным причинам. Это произошло, когда судно стояло на якоре в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш.

Смерть обоих наступила в четверг, 30 сентября, пишет Fleetmon. 31-летнего Константина Ермака, который был сборщиком корабля, нашли мертвым в его каюте.

Когда второй украинец, 60-летний Геннадий Яценко, увидел тело коллеги, у него начались проблемы с дыханием. Мужчину на катере госпитализировали в больницу, однако медики смогли лишь констатировать смерть моряка.

Предположительно, у Яценко мог случиться сердечный приступ. Отмечается, что на теле младшего погибшего Ермака никаких повреждений не обнаружено. Ни у обоих граждан Украины, ни у других членов команды не было признаков заражения COVID-19.

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Причины смерти обоих украинцев устанавливаются, для этого их тела доставили в медучреждение для вскрытия. После этого моряков должны вернуть на родину.

Сухогруз AP ASTAREA, который ходит под флагом Маршалловых островов, прибыл в Бангладеш из Египта 19 сентября. На борту судна был карбамид из Беларуси. После выгрузки части удобрения в Читтагонге, корабль должен был отплыть в город Монгла, Бангладеш.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский моряк Александр Тимоник исчез при невыясненных обстоятельствах с контейнеровоза SEASPAN EMERALD во время перехода судна из Гонконга в Японию.