В Балтиморе достали всего два тела из гавани после обвала моста

В Балтиморе водолазы обнаружили тела только двух из шести рабочих, пропавших без вести после того, как в гавань города упал снесенный грузовым судном мост-шоссе. Погибших извлекли из устья реки Патапско. В настоящее время поиск других пропавших без вести прекращен.

В воде на глубине 7,7 метра был найден красный пикап с телами двух мужчин, цитирует Reuters заявление местной полиции. Также правоохранители сообщили о решении властей приостановить попытки выявить и извлечь тела других погибших "из-за все более сложных условий".

В реке, дно которой засыпано обломками моста, гидролокатор обнаружил несколько затопленных транспортных средств. Однако они очень плотно покрыты обломками, "усложняющими доступ к ним".

Тела найденных уже идентифицированы. Это 35-летний уроженец Мексики и 26-летний мужчина из Гватемалы. Они были частью бригады из шести человек, ремонтировавшей дорожное полотно моста. Среди пропавших без вести рабочих также были иммигранты из Гондураса и Сальвадора.

Между тем федеральные следователи поднялись на борт грузового судна, которое все еще в канале гавани (на фото выше). Федералы опросили 22 члена экипажа корабля. Также был снят регистратор данных "черного ящика" судна.

Как сообщал OBOZ.UA, грузовое судно под флагом Сингапура врезалось в автомобильный мост протяженностью 3 км. еще 26 марта. Из-за разрушения опоры часть моста вместе с автомобилями на нем упала в воду – фото и видео с места ЧП можно посмотреть здесь.