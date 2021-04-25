В Багдаде вспыхнул пожар в COVID-больнице: 23 пациента погибли. Фото и видео

По меньшей мере 23 человека погибли и 44 получили ранения в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатиб на юге Багдада (Ирак), предназначенной для больных коронавирусом.

ЧП произошло ночью 25 апреля. Об этом сообщил Reuters(посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Глава подразделения гражданской обороны Ирака заявил, что пожар вспыхнул на этаже, где находится отделение легочной реанимации – там взорвался кислородный баллон.

Возгорание удалось потушить, подчеркнул генерал-майор Кадхим Бохан. В то же время добавил, что из 120 пациентов спасли только 90. Тех, кто не пострадал в результате инцидента, перевели из больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы, в которой находятся пациенты с коронавирусом. Погибли 4 человека, двое пострадали.