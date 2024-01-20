В Азербайджане хотят разорвать экономические связи с Францией: что происходит

Комитет иностранных дел парламента Азербайджана рекомендовал законодателям разорвать все экономические связи с Францией. Таким образом, Баку хочет "ввести экономические санкции" против Парижа.

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Об этом пишет liberation. Среди первых, кому Азербайджан запретит работать в стране, названо предприятие Total Energies.

Помимо вывода из Азербайджана всех французских предприятий, им запретят участвовать в проектах правительства. Дело в том, что указанная парламентская комиссия увидела в действиях Франции "проведение политики против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана".

До последнего времени фирма Total Energies сыграла значительную роль в экономике Азербайджана. Достаточно вспомнить, что в сентябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев открывал газовое месторождение "Апшерон" именно с французской группой ТЕ. Однако за последние несколько месяцев отношения Парижа и Баку сильно ухудшились.

Французское правительство в конфликте из-за Нагорного Карабаха высказалось в поддержку Армении. В январе сенат Франции принял резолюцию, осуждающую азербайджанскую анексию Карабаха и призывающую к санкциям. Именно поэтому парламент Азербайджана призвал к санкциям против французов.

Total Energies работает в Азербайджане с 1996 года. Фирма занимается "дистрибуцией смазочных материалов". Кроме того, в TE уверяют, что хотят "участвовать в развитии потенциала возобновляемой энергетики страны".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он заявил, что обе страны готовят соглашение о гарантиях безопасности. В свою очередь Макрон объявил о новых поставках оружия Украине. Его страна передаст нашим защитникам 40 ракет SCALP и сотни авиабомб.

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