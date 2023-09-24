В Австрии заявили, что Россия ведет неоимпериалистическую войну, однако призывали к переговорам

В МИД Австралии заявили, что страна-агрессора Россия, которая ведет полномасштабную войну против Украины, пытается "неоимпериалистическим способом захватить государство". При этом там отметили, что диалог с Москвой нужно продолжать поддерживать.

Такое заявление прозвучало от главы австралийского внешнеполитического ведомства Александера Шалленберга на полях Генассамблеи ООН в воскресенье, 24 сентября. Его процитировало агенство Укринформ.

Он отметил, что такие институты, как ООН или Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, никогда не были клубами единомышленников, диалоги там всегда очень напряженные. Министр считает, что есть "множество вопросов, от климата до разоружения", прогресс в которых можно достичь якобы только в диалоге со страной-агрессором РФ.

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При этом Шалленберг подчеркнул, что Россия ведет против украинского государства неоимпериалистическую войну и Запад "не может сидеть сложа руки". Война в Украине, как добавил глава МИД Австрии, это вопрос безопастности и западных стран.

"Мы живем за счет того, что все, независимо от того, имеют они ядерное оружие или нет, соблюдают международное право", – добавил он.

Политик считает, что сейчас очень важно "держать каналы диалога" открытыми, в том числе и со страной-террористкой Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Австрии выступили против того, чтобы Украина стала членом Европейского Союза по ускоренной процедуре. Там считают, что она не может присоединиться к ЕС раньше, чем страны Западных Балкан, которые раньше стали кандидатами на членство.

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