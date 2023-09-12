Австрия против вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре: только после Западных Балкан

Австрия выступает против того, чтобы Украина стала членом Европейского Союза по ускоренной процедуре. Там считают, что она не может присоединиться к ЕС раньше, чем страны Западных Балкан, которые раньше стали кандидатами на членство.

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Соответствующее заявление сделала исполняющая обязанности посла, советница-посланница посольства Австрии в Украине Анна-Мария Штайнер. Об этом она сказала во время публичного обсуждения "Вступление Украины в ЕС: украинские и европейские эксперты и политики о начале реальных переговоров", передает "Укринформ".

"Чего мы не хотим – чтобы сейчас Украина получила это ускоренное вступление в ЕС, пока Западные Балканы не могут этого сделать. Мы понимаем, что этот процесс сложный. Мы просто хотим, чтобы ко всем было одинаковое отношение. Конечно, многое зависит от внутренних процессов, потому что кем бы вы ни были – Северной Македонией или Украиной, – вы должны развиваться и достигать прогресса", – отметила дипломат.

Она объяснила, что для ЕС расширение – это не только бюрократическое дело, но и настоящая политическая стратегия. Австрия выступает за расширение ЕС и оказывает поддержку Западным Балканам в вопросе евроинтеграции.

Однако, по словам Штайнер, эта интеграция должна быть пошаговой. Такую позицию по расширению ЕС в Вене сформулировали еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Таким был план для Западных Балкан, но мне кажется, что подобный план должен существовать и для Украины", – сказала она.

Между тем, Украина как страна-кандидат на вступление в ЕС, говорит Анна-Мария Штайнер, может стать частью трансграничной сети. Также наша страна сможет участвовать в проекте Horizon Europе, в научных исследованиях, а постепенно – получить доступ к европейским бюджетам (это будет зависеть от достижений в той или иной сфере).

Для того, чтобы стать членом ЕС, Украина должна выполнить ряд рекомендаций и провести соответствующие реформы. В Австрии видят большую мотивацию нашей страны к этому, особенно после начала полномасштабной войны.

"Мы все ждем отчета Еврокомиссии (относительно выполнения семи рекомендаций – Ред.), чтобы понять, что происходит. Но мы уже видим, что Украина принадлежит к европейской семье", – подчеркнула Штайнер.

Напомним, что кандидатами на членство в ЕС среди стран Балканского полуострова являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из приоритетов работы украинской власти в сентябре будет вступление нашего государства в Европейский Союз. В частности, парламенту необходимо принять ряд законопроектов – они уже подготовлены.

– Также глава государства сказал, что Украина полностью готова к переговорам насчет членства в Европейском Союзе. Они должны начаться уже в этом году.

– А вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года.

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