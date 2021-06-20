В Австралии тысячи пауков покрыли гигантской паутиной целый штат. Фото и видео

В Австралии тысячи пауков, спасаясь от влажной почвы, покрыли гигантской паутиной австралийский штат Виктория. Это произошло после сильного наводнения.

Как сообщает DailyMail, они покрыли паутиной деревья, дорожные знаки и траву неподалеку от города Гиппсленд. Пауки после непогоды были вынуждены искать убежище на возвышенностях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Если наводнения было недостаточно, то вот вам, паучий апокалипсис", "Это место выглядит, как мой худший кошмар", "Сожгите это дотла", – писали австралийцы в соцсетях и публиковали соответствующие фото.

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Как пояснил профессор Дитер Хочули из Сиднейского университета после паводка пауки были вынуждены искать убежища на возвышенностях и плести паутину, вид которой отличается от привычной. По его словам, такое явление не сверхъестественное.

"Они создают паутину, которая немного отличается от той, с которой мы больше знакомы. Например, паутины-сферы, они плоские, и пауки часто живут между двумя слоями паутины. После дождей и наводнений пауки, которые живут в земле, больше не могут там быть и перемещаются на возвышенность", – сказал он.

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