В элитном поселке Конча-Заспа под Киевом заметили самку опасного паука. Видео

В лесу поселка Конча-Заспа обнаружили самку опасного паука семейства эрезид. В простонародье их называют "божьими коровками" за необычный окрас.

Видео, на котором самка опасного паука бежит по лесу опубликовал Telegram-канал KIEVMAP (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Лес в Конча-Заспе. Это самка паука – божьей коровки. Ядовитая. Кусает не смертельно, но очень больно. Будьте осторожны", – говорится в сообщении.

В комментариях под видео, пользователи соцсети восхитились внешним видом опасного паука.

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Отметим, что пауки этого семейства опасны для человека. Его укус приносит сильную боль, покраснение, отек с последующим онемением. Полностью симптомы проходят через пять-шесть дней после укуса.

Они довольно немаленькие - 9-16 миллиметров, самки больше и имеют более спокойный окрас.

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