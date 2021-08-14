В Атлантическом океане обнаружили новый вид медуз. Фото и видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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В Атлантическом океане обнаружили новый вид медуз. Фото и видео

Загадочная кроваво-красная медуза была обнаружена на глубине около 700 метров под водой в Атлантическом океане. Исследователи считают, что она может быть редким, ранее неизвестным науке видом.

Находку в ходе глубоководной экспедиции заметили американские ученые из NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований). Об этом пишет Live Science, на YouTube-канале FOX 35 Orlando также опубликован ролик (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что безымянную пока еще медузу смогли рассмотреть на кадрах после погружения. Его провели 28 июля недалеко от побережья города Ньюпорт в штате Род-Айленд (США).

Видео дня
Новую медузу обнаружили в ходе глубоководной экспедиции

Видео снял дистанционный управляемый аппарат под названием Deep Discoverer. Он погрузился на максимальную для себя глубину примерно 915 м в северной части океана. Его задачей была сьемка всех встречающихся на пути подводных обитателей.

Медуза плавала на глубине 700 метров

"В целом были замечены самые разные животные, такие как гребневики, книдарии, ракообразные и актиноптеригии (рыбы с лучевыми плавниками). Мы также видели несколько неописанных семейств и потенциальных новых видов", – прокомментировал стажер NOAA Куинн Гирасек, который первым заметил медузу на отснятых кадрах.

Исследователи предполагают, что медуза принадлежит роду Poralia

По предположению специалистов, новая медуза принадлежит к роду Poralia. До сих пор наукой был описан только один его вид – Poralia rufescens, имеющий колоколообразное тело, 30 щупалец и обитающий в глубокой воде мирового океана.

Загадочную медузу увидели в Атлантическом океане возле побережья Ньюпорта, штат Род-Айленд (США)

В целом за месяц с 30 июня по 29 июля ученые провели 25 погружений на глубинах от 250 до 4000 метров – для изучения неуловимых глубоководных существ, скрывающихся в этом районе. Исследования по новой медузе продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, волосистую цианею считают самым опасным видом медуз. Эти обитатели подводного мира вырастают примерно до 3 м, тогда как их щупальца могут достигать нескольких десятков метров в длину.

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