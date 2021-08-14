В Атлантическом океане обнаружили новый вид медуз. Фото и видео

Загадочная кроваво-красная медуза была обнаружена на глубине около 700 метров под водой в Атлантическом океане. Исследователи считают, что она может быть редким, ранее неизвестным науке видом.

Находку в ходе глубоководной экспедиции заметили американские ученые из NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований). Об этом пишет Live Science, на YouTube-канале FOX 35 Orlando также опубликован ролик (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что безымянную пока еще медузу смогли рассмотреть на кадрах после погружения. Его провели 28 июля недалеко от побережья города Ньюпорт в штате Род-Айленд (США).

Видео дня

Видео снял дистанционный управляемый аппарат под названием Deep Discoverer. Он погрузился на максимальную для себя глубину примерно 915 м в северной части океана. Его задачей была сьемка всех встречающихся на пути подводных обитателей.

"В целом были замечены самые разные животные, такие как гребневики, книдарии, ракообразные и актиноптеригии (рыбы с лучевыми плавниками). Мы также видели несколько неописанных семейств и потенциальных новых видов", – прокомментировал стажер NOAA Куинн Гирасек, который первым заметил медузу на отснятых кадрах.

По предположению специалистов, новая медуза принадлежит к роду Poralia. До сих пор наукой был описан только один его вид – Poralia rufescens, имеющий колоколообразное тело, 30 щупалец и обитающий в глубокой воде мирового океана.

В целом за месяц с 30 июня по 29 июля ученые провели 25 погружений на глубинах от 250 до 4000 метров – для изучения неуловимых глубоководных существ, скрывающихся в этом районе. Исследования по новой медузе продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, волосистую цианею считают самым опасным видом медуз. Эти обитатели подводного мира вырастают примерно до 3 м, тогда как их щупальца могут достигать нескольких десятков метров в длину.