В Армении трагически погиб глава дипломатической миссии Украины: появились подробности

В Армении трагически погиб временный поверенный Украины Александр Сенченко. Он возглавлял украинскую дипломатическую миссию в стране.

Видео дня

Дипломат утонул в озере Севан. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на данные Министерства иностранных дел.

Трагедия произошла 13 августа вечером. Во время дежурства спасатели заметили в воде в 25 м от берега пропавшего во время плавания мужчину. Они подплыли к этому участку, вытащили его из глубины примерно 1,5 м и доставили на берег на моторной лодке.

Однако спасти Сенченко не удалось. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летний украинский боксер Никита Бабич трагически погиб за неделю до того, как должен был дебютировать на профессиональном ринге. Спортсмен должен был стать одним из участников шоу промоутерской компании Top Boxing Generation, которое запланировано на 12 августа в Броварах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!