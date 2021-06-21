В Армении на выборах в парламент побеждает партия Пашиняна: данные подсчета голосов

На досрочных выборах в парламент Армении побеждает партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" – 53,92%. На втором месте идет блок второго президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" – 21,04%.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома. Так, партия бывшего президента страны Сержа Саргсяна "Честь имею" набрала 5,23% голосов. За политсилу одного из крупнейших армянских предпринимателей страны Гагика Царукяна "Процветающая Армения" отдали голоса 3,96% избирателей.

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По информации ЦИК, итоговая явка избирателей составила 49,4%. Добавим, что 25 политических сил боролись за право формирования нового правительства. Проходной барьер для партийных блоков – 7%, для партий – 5%.

Добавим, что парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. Они были назначены после протестов на фоне вооруженного конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Никол Пашинян объявил о своей отставке 25 апреля. Затем его увольнение согласовал президент.