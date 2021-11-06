В Армении более 120 человек отравились после визита в пиццерию

В столице Армении, Ереване, 122 человека отравились после посещения пиццерии "Tashir Pizza". В настоящее время в больницах находятся 88 человек, 19 из которых – несовершеннолетние. Состояние шести оценивают как тяжелое.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Отмечается, что выписано уже 34 человека, двое из которых младше 18 лет.

"С госпитализированных 64 проходят лечение в Национальном центре инфекционных болезней, 18 из которых моложе 18 лет. Медицинскую помощь в Республиканском медицинском центре "Армения" получают 10 граждан, из которых 1 – моложе 18 лет, 12 – в Институте хирургии Микаэляна и 2 – в Мартунинском медицинском центре", – сообщили в ведомстве.

Видео дня

Причины отравления неизвестны, до выяснения всех обстоятельств инцидента все рестораны сети остаются закрытыми.

"В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия с соответствующими проверяющими органами. Для нас здоровье и безопасность наших клиентов являются приоритетом", – отметило в Facebook руководство сети.

Напомним, 31 октября в Египте в курортной Хургаде в отеле AMC Royal Hotel массово отравились туристы. Число пострадавших превысило 40 человек. Часть из них была госпитализирована после ухудшения самочувствия. В больнице в большинстве своем оказались дети, им делали уколы и ставили капельницы.

Среди отравившихся туристов оказалось более 15 украинцев. Как утверждают очевидцы, туроператор Join Up до последнего скрывал информацию о пострадавших из Украины.

"Акцентировать, от чего стало плохо, – сложно, потому что мы уже два дня ели и пили", – сообщила одна из украинских туристов.

Важно добавить, что еще в первый день отдыха украинцы обратили внимание на грязные тарелки. По словам отдыхающих, они на ощупь были жирными и невымытыми, а по приезду полиции и скорой стали блестеть.

Как сообщал OBOZREVATEL: