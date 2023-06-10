В Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет: есть погибшие. Видео

Утром 10 июня в Турции раздался взрыв на заводе, занимающемся производством ракет. На территории одного из производственных цехов предприятия в Анкаре вспыхнул пожар.

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Предварительно сообщается о по меньшей мере пяти погибших. Об этом сообщило турецкое издание İhlas Haber Ajansı.

В 9:17 по киевскому времени издание сообщило о взрыве на заводе по производству ракет в районе Эльмадаг в Анкаре. После взрыва, раздавшегося в одном из производственных цехов завода, над предприятием поднялся дым.

На месте работали пожарные и скорая помощь.

Достаточно быстро пожарным удалось локализовать пожар. А спасатели приступили к поискам под завалами работников завода, которых завалило после взрыва.

Позже в турецком минобороны подтвердили факт гибели пяти сотрудников, находившихся на рабочих местах в момент взрыва.

Правоохранительные органы начали административное и судебное расследование.

О причинах взрыва пока ничего не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии раздался мощный взрыв в многоэтажке. Это произошло в то время, когда там находились сотрудники экстренных служб. Были ранены по меньшей мере два полицейских и десять пожарных, некоторые из них находились в тяжелом состоянии.

Работники экстренных служб прибыли по вызову компании, которой принадлежало здание. Соседи матери и сына, живших в квартире, где в конце концов раздался взрыв, заметили, что почтовый ящик переполнен, и обратились за помощью из-за подозрений, что с жильцами что-то случилось.

Когда пожарные и полицейские открыли дверь квартиры, сын владелицы квартиры якобы применил взрывное устройство по неизвестным мотивам.