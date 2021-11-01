В Англии столкнулись два поезда, много пострадавших. Видео

В воскресенье, 31 октября, возле Солсбери (Англия) столкнулись два поезда. В результате ЧП пострадали 12 человек, а один из машинистов оказался зажатым в своей кабине.

Как пишет ВВС, авария произошла, когда один поезд наехал на объект в туннеле, а второй поезд столкнулся с ним из-за проблем со звуковой сигнализацией.

Местные жители рассказали, что слышали мощный "взрыв", и сказали, что столкновение произошло на подходе к станции Солсбери с востока.

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Британская транспортная полиция сообщила, что в церкви Святого Марка на проспекте Святого Марка в городе был создан центр оказания помощи пострадавшим.

На месте ЧП работали около 50 медиков и спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице США Вашингтоне частично сошел с рельсов вагон метро. Внутри находилось около 400 пассажиров, никто из них не пострадал.