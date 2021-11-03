В Амстердаме запустили первое в мире беспилотное водное такси. Фото, видео и все подробности

В Амстердаме начало работать первое в мире беспилотное водное такси, которое без помощи водителя будет перевозить людей по каналам города. Одновременно передвигаться в транспорте могут около пяти человек.

Как сообщало издание Tech Times, лодку-такси создали инженеры Массачусетского технологического института (CSAIL) в сотрудничестве с специалистами Амстердамского института передовых городских решений. В работе такси задействован искусственный интеллект, а сам транспорт получил название Roboat ("boat" переводится с английского как лодка) (чтобы посмотреть фото, видео, доскролльте страницу до конца).

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Ориентироваться в городской сети каналов лодке помогут многочисленные датчики и камеры, которыми она оснащена. Они способны разгоняться до 6 км/ч, а их заряда в среднем хватает на 10 часов работы.

Ее разработчики уточнили, что несмотря на то, что она будет курсировать без водителя, за транспортным средством будет наблюдать наземный оператор. Он же сможет курировать до 50 лодок-такси одновременно.

О стоимости поездки в представлении новинки пока ничего не сказано. Однако известно, что средний тариф наземного такси в Амстердаме – порядка 2,10 евро за километр (или 0,35 евро в минуту).

Главным образом, использовать Roboat планируют в туристической отрасли. Но также лодки могут задействовать в перевозке грузов и во время уборки каналов от мусора.

Как сообщал OBOZREVATEL, всеукраинский сервис заказа такси OnTaxi составил список правил хорошего тона для пассажиров транспорта.