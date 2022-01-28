В американском Питтсбурге обрушился мост за несколько часов до приезда Байдена: есть пострадавшие

В американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) утром пятницы, 28 января, обрушился мост. В момент инцидента на нем находилось четыре автомобиля. Травмы получили по меньшей мере десять человек.

Как пишет CNN, мост расположен над парком "Фрик", крупнейшим парком города. ЧП произошло за несколько часов до того, как по нему должен был проехать американский президент Джо Байден. Глава страны прибыл в город для обсуждения вопросов, связанных с инфраструктурой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мэр Питтсбурга Эд Гейни сообщил, что погибших в результате события нет. Десять человек получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает. В то же время по словам начальника пожарной охраны Дэррила Джонса, спасатели проверяют нет ли людей под обломками конструкции.

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Он рассказал, что спасатели спустились почти на 150 футов, а другие сформировали живую цепь, чтобы вытащить пассажиров из транспортных средств.

На фотографии с места происшествия пригородный автобус, в котором находились три пассажира и водитель, стоит прямо на участке обрушившегося моста, а другой автомобиль болтается у края.

Причины произошедшего, по его словам, выясняются. Член городского совета Питтсбурга Кори О'Коннор сказал, что ели бы обрушение произошло на несколько часов позже, то, вероятнее, пострадавших было бы в несколько раз больше. По его словам, по этой дороге проезжает как минимум 15 тысяч авто в сутки.

"Сегодня нам очень повезло, и мы надеемся, что эти люди в больнице быстро выздоровеют и в ближайшие пару дней будут дома в целости и сохранности", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае в провинции Хубэй обрушилась часть рампового моста, который проходит над скоростной автомагистралью. Инцидент произошел в городе Эчжоу, четыре человека погибли, еще восемь получили травмы.