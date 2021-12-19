В Китае обрушился пролет автострады, погибли 4 человека, еще 8 пострадали. Фото и видео

В субботу, 18 декабря, в Китае в провинции Хубэй в 15:36 обрушилась часть рампового моста, который проходит над скоростной автомагистралью. Инцидент произошел в городе Эчжоу, четыре человека погибли, еще восемь получили травмы.

Местные власти сообщили о происшествии только на следующий день, 19 декабря, пишет TeluguStop. Предварительно известно, что в момент обрушения по мосту ехал перегруженная фура весом 198 тонн.

Эта машина при падении разбилась на две части. Помимо нее вместе с частью переправы вниз рухнули еще два грузовика. Повреждения получил также легковой автомобиль, а двустороннее движение по автомагистрали было перекрыто. Потоки машин перенаправили на другие трассы.

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На место ЧП прибыли губернатор провинции и его заместитель, в спасательной операции были задействованы полиция и пожарные. Пострадавших в результате обрушения моста госпитализировали.

Отметим, что длина упавшего пролета составляет 500 метров, передает News.cn.Расследование всех причин и обстоятельств аварии продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России грузовик MAN ехал с неопущенным кузовом и врезался в пешеходный мост. В результате столкновения переправа упала на "Газель", которая ехала по встречной полосе.