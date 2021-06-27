В Албании конфликт между владельцами отелей обернулся стрельбой, погибли четыре человека

В Албании в ночь на воскресенье, 27 июня, на приморском курорте Велипоя в районе Пулай Плаж разгорелся конфликт между семьями, владеющими двумя отелями, которые расположены по соседству. Стычка закончилась стрельбой, жертвами которой стали четыре человека.

Еще двое людей возрастом 54 и 17 лет получили огнестрельные ранения, сообщает Euronews. Предварительно известно, что причиной ссоры могло стать разделение песчаной зоны для установки шезлонгов для туристов.

В результате перестрелки погибли известный местный бизнесмен Куйтим Ферракаку, два брата – Ховани Гокай и Эдмонд Гокай, и 20-летний Мизерим Зенели, который накануне начал работать в одном из отелей, передает Top Channel.

Видео дня

На место происшествия прибыли правоохранители. Они изъяли найденное там огнестрельное оружие. Все обстоятельства произошедшего установить следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, в перестрелке могли быть задействованы до шести единиц оружия. Полицейские также изъяли камеры наблюдения, которые могли заснять момент, когда была открыта стрельба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мексике в результате перестрелки между двумя наркокартелями погибли по меньше мере 18 человек. Инцидент случился в общине Сан-Хуан-Капистрано в муниципалитете Вальпараисо (штат Сакатекас на севере страны).