В Африке от неизвестной болезни умерла девочка, еще 30 детей заболели

В Нигерии от неизвестной болезни умерла ученица школы-интерната и еще 30 детей заболели.

Как сообщает Futurism, вспышка загадочного заболевания произошла в Государственном женском колледже в Сокото.

Сперва местные чиновники здравоохранения полагали, что дети заболели менингитом, но позже эта версия была отвергнута. На данный момент ведется расследование, детали не сообщаются.

Отмечается, что учеников уже выписали из больницы. Жертвой неизвестной болезни пока считается только одна девочка, которая умерла, не доехав до больницы.

Местные власти приняли решение направить врачей в учебное заведение, чтобы медики следили за ситуацией и могли быстро среагировать на новые случаи, если они возникнут.

К тому же все заболевшие студенты изолированы, чтобы ограничить распространение болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии зафиксировали вспышку загадочной болезни, из-за которой только за два дня были госпитализированы более 140 человек.