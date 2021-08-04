В Афганистане взорвали авто возле резиденции министра обороны, произошла стрельба

Вечером во вторник, 3 августа, в столице Афганистана Кабуле прогремел сильный взрыв недалеко от резиденции министра обороны. За ним последовала стрельба.

Как сообщает Anadolu Agency, причиной ЧП стала заложенная неизвестными боевиками бомба, о жертвах и травмированных информации нет. По другим данным, пострадали десять человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел в районе Шерпур, так называемой зеленой зоне, где расположены здания афганского правительства и посольств разных стран. Из показаний очевидцев, после взрыва было слышно четыре выстрела.

Видео дня

В Минобороны заверили, что исполняющий обязанности министра Бисмилла Мохаммад находится в безопасности. Сам он в соцсетях тоже поспешил отметить, что не пострадал: "Не волнуйтесь, все хорошо".

Euronews пишет, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере 10 человек. Ссылаясь на заявления властей, издание отметило, что целью атаки был именно исполняющий обязанности главы Минобороны. Он и его семья в безопасности.

Отмечается, что ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна организация. При этом известно, что столкновения между силами Афганистана и "Талибаном" усилились по всей стране, в частности, после вывода иностранных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские военные 21-22 июля нанесли четыре авиаудара по Афганистану. Действия были направлены на поддержку сил страны во отбить атаку талибов.