Пентагон нанес авиаудары по "Талибану" в Афганистане

Военные США в среду и четверг нанесли более четырех авиаударов по Афганистану. Это было сделано в поддержку афганских сил безопасности, чтобы отразить наступление талибов.

Об этом 22 июля сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает France24. Он отметил, что глава Центрального командования армии США генерал Кеннет Маккензи санкционировал нанесение ударов.

Так, два удара армия нанесла по военной технике, которую отобрали талибами у афганских сил, а остальные – по боевым позициям талибов, включая удар по южной провинции Кандагар.

По словам Кирби, он не может предоставить подробную информацию о воздушных ударах. Он повторил заявление министра обороны Ллойда Остина о том, что США по-прежнему "привержены делу оказания помощи афганским силам безопасности и афганскому правительству в будущем".

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли уточнил, что режим талибов сейчас контролирует половину из 400 районов Афганистана. Он добавил, что они не захватили ни один из густонаселенных крупных городов страны.

Отмечается, что вывод американских войск, который должен быть завершен к 31 августа, на данный момент выполнен уже на 95 процентов. Страны НАТО и их союзники 1 мая начали выводить войска из Афганистана. Германия, Латвия, Австралия и Украина уже завершили операции в этой стране. Инициатором такого решения стал президент США Джо Байден, который пообещал, что не будет отправлять на войну "новое поколение американцев".

В ответ на это движение "Талибан" развернуло наступательную операцию – боевики уже захватили десятки провинций. Теперь они контролируют значительную часть страны. А местные жители вынуждены спасаться бегством в Таджикистан и другие близлежащие страны.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Джо Байден дал распоряжение вывести войска из Афганистана до 31 августа 2021 года. Он пообещал, что не будет отправлять на войну "другое поколение американцев".