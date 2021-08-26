Талибы напали на представителя ООН в Афганистане – Reuters

Представители исламистского движения "Талибан" якобы напали на представителя Организации Объединенных Наций в Афганистане. Инцидент произошел, когда сотрудник международной организации пытался добраться до аэропорта Кабула в воскресенье, 22 августа.

Боевики обыскали автомобиль мужчины и нашли его удостоверение ООН. Потом они его избили. Об инциденте 25 августа сообщило Reuters.

Кроме того, трое неизвестных в понедельник, 23 августа, посетили дом другого сотрудника ООН, который в то время работал. Они спросили его сына, где отец, и обвинили его во лжи: "Мы знаем его местонахождение и то, что он делает".

Журналисты отметили, что эти ситуации – лишь часть из десятков подобных, описанных во внутреннем документе безопасности ООН.

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"Талибан" не сразу ответил на просьбу прокомментировать нарушения касательно сотрудников ООН. Позже в группировке стали уверять, что сообщения о злоупотреблениях будут расследованы. Талибы также призвали гуманитарные организации не прекращать работу в стране.

В Организации Объединенных Наций в свою очередь заявили, что утечку секретных документов комментировать не будут.

Представитель ООН Стефан Дужаррик добавил: "Власти, которые занимают Кабул, несут ответственность за безопасность персонала и помещений ООН. Мы поддерживаем с ними связь в этом отношении".

Как ранее писал OBOZREVATEL, тотальная инфляция и неопределенность перед завтрашним днем после прихода к власти экстремистской организации "Талибан" вынуждает жителей Афганистана продолжать спасаться бегством. Они пытаются проникнуть на территорию международного аэропорта в Кабуле, но талибы препятствуют массовому оттоку граждан и с этой целью даже используют оружие.