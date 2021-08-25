В Кабуле люди штурмуют аэропорт, талибы открыли стрельбу. Видео и все подробности

Тотальная инфляция и неопределенность перед завтрашним днем после прихода власти экстремистской организации "Талибан" вынуждает жителей Афганистана продолжать спасаться бегством. Они пытаются проникнуть на территорию международного аэропорта в Кабуле, но талибы препятствуют массовому оттоку граждан и с этой целью они даже используют оружие.

Об этом сообщило издание The Washington Post в среду, 25 августа. Афганцы стихийно пытаются прорваться сквозь цепь вооруженных боевиков, те открыли огонь в воздух (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В связи с политическим кризисом в стране, афганцы не могут вывести финансовые сбережения из банков. Цены в стране запредельно вскочили даже на продукты первой необходимости. Для большинства местных жителей попытка покинуть страну – это вопрос выживания.

Отметим, что международный аэропорт Кабула – последний объект инфраструктуры в стране, который остается под контролем американской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, после прихода к власти талибов, жителей Афганистана охватили ужас и паника. Покидая страну, они перегружали самолеты и были вынуждены привязывать себя к ним снаружи. Это привело к десяткам трагических падений и смертей.