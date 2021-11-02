В Афганистане расстреляли людей на свадьбе: вооруженными людьми могли быть талибы

В Афганистане трое напавших, представившихся боевиками Талибана, открыли огонь по свадебному банкету. В результате стрельбы по меньшей мере три человека погибли и еще десять получили ранения.

Об этом сообщило издание Daily Mail. Инцидент произошел в пятницу, 28 октября, в провинции Нангархар в районе Сурк-роуд. Нападавшие требовали, чтобы на свадьбе перестали играть музыку, после чего начали стрелять по гостям.

Официальный представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид сказал, что двое из трех нападавших арестованы, третий скрылся, но его разыскивают. Муджахид возразил, что злоумышленники действовали с разрешения исламистов.

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"Пойманные виновные в инциденте, использовавшие имя Исламского Эмирата, были переданы в руки правоохранителей шариата", – сказал официальный представитель Талибана.

Один из родственников погибших рассказал, что мужчины, представившиеся боевиками Талибана, открыли огонь из-за музыки.

"Молодые люди играли музыку в отдельной комнате, и трое талибов подошли и открыли по ним огонь. У двух раненых серьезные травмы", – рассказал очевидец журналистам.

Музыка была последний раз запрещена в Афганистане, когда Талибан правил страной с 1996 по 2001 год. И хотя новое правительство еще не издало такого указа, его руководство по-прежнему осуждает использование музыки в развлекательных целях и рассматривает это как нарушение исламского закона.

Предыдущее правительство Талибана ввело очень строгое толкование исламского закона и суровые наказания за нарушение.

Но после возвращения к власти в середине августа "Талибан", стремящийся к международному признанию и отмене санкций, пытается показать более умеренное лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики "Талибана" после захвата Афганистана начали вводить новые запреты и применять жесткие наказания для жителей. Например, женщинам не разрешают выходить из дома без специальной одежды и сопровождения, парикмахерам – следовать "американской моде", а за преступления афганцам отсекают руки.