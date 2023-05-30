'Увидимся в Гааге': американский сенатор Грэм прокомментировал российский ордер на свой арест

Американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм отреагировал на объявление его в розыск Россией. Он заявил, что будет гордо носить ордер на арест, выданный путинским коррумпированным аморальным режимом как почетную награду.

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Об этом сенатор написал в Twitter. Линдси Грэм предложил российским "друзьям", желающим его арестовать, прийти на суд в Гаагу, который решит, кто настоящий преступник.

"В конце концов вот предложение моим российским "друзьям", которые хотят арестовать и судить меня за то, что я называю режим Путина военными преступниками: я подчинюсь юрисдикции Международного уголовного суда, если вы придете. Приходите и воспользуйтесь лучшим случаем. До встречи в Гааге! ", – написал Грэм.

Российское МВД выписало ордер на арест 67-летнего американского сенатора после его заявлений о войне в Украине "по факту русофобских высказываний" в смонтированном видео встречи в Офисе президента Украины. В нем Грэм сказал, что "россияне умирают" на войне и поэтому американская военная помощь Украине является "лучшим вложением денег".

Эти выражения Грэмма звучали в разных контекстах, но в смонтированном видео их поставили рядом, что вызвало волну истерики в РФ.

Впрочем, российский ордер на арест только рассмешил сенатора Линдси Грэма и он продолжил поджигать россиян.

Сенатор в прямом эфире призвал предоставить Украине кассетные боеприпасы и ракеты ATACMS и выразил надежду, что украинское контрнаступление принесет большие успехи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия объявила в розыск американского сенатора Линдси Грэма за "сокрушительное" заявление в отношении россиян, но оно оказалось фейком.