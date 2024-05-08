'Усложняет динамику глобальной безопасности': в Пентагоне прокомментировали расширение ядерного арсенала РФ

В Соединенных Штатах Америки рассматривают войну России против Украины как попытку подорвать мировой порядок. Кроме того, в Пентагоне обеспокоены тем, что РФ сосредоточена на расширении и модернизации своего арсенала ядерного оружия.

Такие действия россиян "еще больше усложняют динамику глобальной безопасности". Об этом в среду, 8 мая, во время слушаний в Сенате США по оборонному бюджету на следующий год заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун, передает "Укринформ".

"Война России в Украине не только угрожает европейской стабильности, но и направлена на подрыв мирового порядка в пользу ее интересов", – сказал он.

Угрозами для мировой стабильности также являются ядерные программы КНДР и Ирана, отметил генерал.

Браун также подчеркнул, что важно сохранять международную поддержку Украины и ее суверенитета с тем, чтобы сдержать любую будущую агрессию во всем мире.

Напомним, что 6 мая в России анонсировали учения для повышения готовности ядерных сил. В минобороны РФ заявили, что мероприятия проводятся по поручению диктатора Владимира Путина с целью повышения готовности ядерного оружия к выполнению боевых задач.

Впоследствии стало известно, что проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия решили провести в Белоруссии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР отметили, что для России угрозы ядерным оружием – это обычная практика. Сейчас гораздо важнее происходящее на поле боя в Украине.

В Пентагоне же заявили, что сейчас угрозы применения Российской Федерацией ядерного оружия нет. Однако Соединенные Штаты Америки продолжат отслеживать ситуацию после того, как Москва анонсировала военные учения нестратегических ядерных сил.

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