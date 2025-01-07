'Усилила агрессию и изменила ее характер': Макрон обвинил Россию в попытках дестабилизации ситуации в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в том, что она глобализовала войну в Украине, привлекая к боям войска Северной Кореи и используя возможности Ирана и Китая для производства оружия. Кроме того, Москва продолжает вмешиваться в дела стран Европейского Союза.

Видео дня

На встрече с послами в Елисейском дворце в понедельник, 6 января, Макрон отметил, что в последние годы Россия усилила агрессию и изменила ее характер, передает Укринформ. В частности, поведение россиян с точки зрения ядерной доктрины стало гораздо более жестким.

Французский президент напомнил о действиях России в Грузии, где она дестабилизировала и фальсифицировала избирательный процесс, а также попыталась сделать то же самое в Молдове. Кроме того, Москва "не стеснялась манипулировать избирательным процессом" в Румынии, являющейся государством-членом Европейского Союза.

Такие действия России свидетельствуют о том, что она радикализовала агрессию, а также поставила под угрозу европейскую землю, продемонстрировав способность добиваться цели, распространяя свое влияние.

"Де-факто она решила глобализовать украинский конфликт. Россия работает с Ираном над производством компонентов, применяя подход со многими китайскими компонентами, привлекая Северную Корею. Кто бы мог подумать еще 5 лет назад, что Северная Корея будет вовлечена в конфликт на европейской земле? Таким образом, за каких-то полгода природа конфликта глубоко изменилась, и это полностью и полностью ответственность России", – подчеркнул Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Макрон призвал Запад к трезвому подходу к новому правительству в Сирии. Он также предостерег от определенной наивности в восприятии нового лидера Сирии Абу Мухаммедом аль-Джулани.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!