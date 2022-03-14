Упавший в Хорватии беспилотник нес 120-килограмовую авиабомбу: выяснились новые детали

Беспилотник советской разработки Ту-141 "Стриж", который несколько дней назад упал в хорватском Загребе, нес авиабомбу весом в 120 кг. А взрыв произошел под землей, что существенно снизило последствия.

Об этом сообщает национальное телевидение HRT со ссылкой на источник в Минобороны страны. Сам же министр обороны Марио Баножич подтвердил, что в воронке обнаружены следы взрывчатки и фрагменты авиабомбы, но деталей не уточнил.

"Когда беспилотник упал на мягкую землю, взрыв произошел под землей. Если бы бомба ударилась об асфальт или бетон, последствия были бы катастрофическими", – приводит его источника телеканал.

Видео дня

Баножич подчеркнул, что только после экспертизы можно будет узнать, какого типа был беспилотник и какова была его цель.

В то же время советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский обратил внимание, что на БПЛА были нанесены изображения красной звезды, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что оборонное ведомство, Генштаб ВСУ и МВД сотрудничают с хорватскими спецслужбами, которые расследуют инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL сообщал, что ночью 10 марта в Хорватии прогремел взрыв. Очевидцы сообщали, что его причиной стало падение неизвестного предмета с неба.

Вследствие взрыва образовалась воронка шириной 3 м и глубиной 1 м на дороге вдоль Стара-Савы, были повреждены несколько автомобилей. Люди, находившиеся поблизости, не пострадали, хоть и были крайне напуганы происходящим. Позднее выяснилось, что это беспилотник советской разработки Ту-141 "Стриж".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!