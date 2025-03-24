Уолтц случайно добавил журналиста The Atlantic в секретный военный чат: в издании рассказали, что успели узнать

15 марта около 14 часов по Вашингтону Соединенные Штаты начали бомбить объекты хуситов в Йемене. Однако за 4 часа до того, как взорвались первые бомбы, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг узнал о точном времени запланированной атаки, ее целях и пакетах оружия, которые должны были применяться.

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Эту информацию ему направил глава Пентагона Пит Гегсет в секретный военный чат, в который журналиста случайно добавил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. О беспрецедентном нарушении секретности из-за халатности команды Трампа Голдберг рассказал в своей колонке издания.

По его словам, он 11 марта получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от аккаунта советника президента США Майка Уолтца. Журналист сначала усомнился, что запрос поступил от настоящего Уолтца, предположив, что кто-то мог замаскироваться под него. Однако журналист полностью не исключал, что аккаунт может быть настоящим.

"Я принял запрос на подключение, надеясь, что это настоящий советник по национальной безопасности и что он хочет поговорить об Украине, Иране или о какой-то другой важной теме", – пишет Голдберг.

Через два дня, 13 марта, журналист получил уведомление, что его хотят добавить в чат Signal. Чат назывался "малая группа PC по хуситам".

PC (principals committee) – так в США обозначают группу топ-чиновников по вопросам национальной безопасности.

В чате было всего 18 человек, в том числе вице-премьер Джей Ди Венс, глава Пентагона Пит Гегсет, госсекретарь Марко Рубио, глава Национальной разведки Тулси Габбард, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник Трампа Стив Виткофф и другие.

Они обсуждали предстоящую атаку на хуситов. В частности, Вэнс сомневался в целесообразности атаки, обосновывая свою позицию экономическими рисками.

"Существует дальнейший риск того, что мы увидим умеренный или сильный скачок цен на нефть. Я готов поддержать консенсус команды и держать эти опасения при себе. Но есть веские аргументы в пользу того, чтобы отложить это на месяц, провести информационную работу по поводу того, почему это имеет значение, посмотреть, где находится экономика и т.д.", – объяснял Венс.

В ответ глава Пентагона настоял на немедленных действиях. Гегсет писал, что ждать с атакой несколько недель или месяцев не имеет смысла, по его словам, долгое выжидание может показать США нерешительными.

Далее в группе начали обсуждать будущие удары по Йемену, включая оружие, которое должны были использовать США, цели атак и их последовательность.

А после того, как непосредственные атаки по Йемену произошли, Уолтц в чате назвал операцию "великолепной работой".

24 марта журналист направил письма высокопоставленным должностным лицам, которые были в этом чате, спросив, знали ли они, что добавили к обсуждению журналиста.

"Я никогда не видел подобных нарушений. Это не редкость, когда должностные лица национальной безопасности общаются через Signal. Но приложение используется преимущественно для планирования встреч и других логистических вопросов, а не для детальных и очень конфиденциальных обсуждений предстоящей военной операции. И, конечно, я никогда не слышал о случаях, когда журналиста приглашали на такое обсуждение", – написал Голдберг.

По словам журналиста, Волтц мог нарушить несколько положений Закона США о шпионаже. Прежде всего, американский чиновник вообще не должен был создавать чат в Signal, ведь это приложение не одобрено правительством для обмена секретной информацией.

Президента США Дональда Трампа спросили на брифинге 24 марта об этом случае.

"Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник этого журнала. Для меня это закрывающийся журнал", – ответил Трамп.

Он уточнил, о чем шла речь в чате, после чего заявил: "это могло быть очень эффективным, потому что атака была очень эффективна. Я могу вам это сказать".

Трудно сказать об эффективности привлечения журналиста к секретному военному чату, но новость об этом случае была очень эффектной, ее обсуждает вся сеть.

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