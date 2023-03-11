Умерла старейшая в мире женщина, заставшая три столетия: факт ее долголетия зафиксировать не смогли. Фото
Жительница Южной Африки Йоханна Мазибуко, которую называют старейшей женщиной в мире, умерла в возрасте 128 лет. Женщина жила в трех разных столетиях и умерла в своем доме в Северо-Западной провинции ЮАР.
Об этом сообщил британский таблоид The Mirror. Отмечается, что точная причина смерти неизвестна. По словам опекуна долгожительницы и ее невестки Тандивы Весиньяны, женщина, возможно, умерла от инсульта.
Йоханна Мазибуко была матерью семерых детей. Она не дожила 2 месяца до 129 лет, последний день рождения отметила 11 мая прошлого года.
Однако ее титул старейшей женщины в мире официально не был подтвержден.
Согласно данным Книги рекордов Гиннеса, самым старым человеком в мире считается Мария Браньяс Морера, родившаяся в США. В январе 2023 года ей исполнилось 115 лет.
Местный мэр из Южной Африки Джеймс Цолели говорит, что для чествования памяти Йоханны Мазибуко он обращался в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы имя женщины оказалось там, но бесполезно.
Йоханна не была грамотной, но в интервью местной печати рассказывала о возможных секретах своего долголетия.
"Мы так хорошо жили на фермах. Не было никаких проблем", – говорила женщина журналистам.
Мазибуко плохо помнила детство, но смогла вспомнить случай нашествия саранчи на ее сельскохозяйственные угодья. Она рассказывала, что тогда дети ловили саранчу и ели, по вкусу она напоминала мясо.
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле прошлого года в Японии скончалась старейшая жительница планеты, рекордсменка Книги рекордов Гиннеса Кане Танаке. Японка прожила 119 лет, застав Первую и Вторую мировые войны, а также правление пяти императоров.
После ее смерти самым старым человеком в мире была признана Мари Браньяс Морера. Последние 22 года Морера провела в доме престарелых в Каталонии, Испания, но родилась она в Сан-Франциско. Женщина пользуется Twitter с небольшой помощью дочери и общается со своими тысячами подписчиков.
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