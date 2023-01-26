Самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса стала 115-летняя американка из Сан-Франциско. Фото

Мария Браньяс Морера является самым старым человеком в мире. Американка стала рекордсменкой Книги Гиннеса.

Видео дня

Об этом сообщило издание CNN. Женщина пережила ужасы двух мировых войн, гражданской войны и двух глобальных пандемий.

Последние 22 года Морера провела в доме престарелых в Каталонии, Испания, но родилась она почти 116 лет назад, в Сан-Франциско, за тысячи миль.

Несмотря на то, что до ее 116-летия осталось всего несколько недель, женщина даже использует Twitter с небольшой помощью дочери — для общения со своими тысячами подписчиков.

"Я старая, очень старая, но не ид*отка", — говорится в ее биографии в Твиттере.

Морера родилась через год после того, как ее родители эмигрировали в США. По данным GWR, отец Мореры умер от туберкулеза легких ближе к концу трансатлантического путешествия, а она навсегда потеряла слух на одно ухо после падения.

Семья прибыла в Барселону во время Первой мировой войны, Мореры также пережила Гражданскую войну в Испании и Вторую мировую войну.

Считается, что она является одним из старейших людей, выздоровевших от Covid-19, поскольку в мае 2020 года у нее был положительный результат на вирус.

Важно отметить, что титул самого старого из когда-либо зарегистрированных людей принадлежит Жанне Луизе Кальман. По данным GWR, она родилась 21 февраля 1875 года и прожила 122 года и 164 дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции умер самый старый человек в мире – монахиня Люсиль Рендон. Она ушла в вечность в возрасте 118 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!