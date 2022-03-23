Умерла первая женщина, занявшая пост госсекретаря США, Мадлен Олбрайт

В США умерла 84-летняя Мадлен Олбрайт, которая стала первой женщиной, занявшей пост Государственного секретаря, управлявшей внешней политикой Запада. Последние годы жизни она боролась с онкологией, но 23 марта ее сердце перестало биться.

Трагическое известие сообщило издание CNN. Буквально за несколько недель до вторжения российских войск в Украину, Олбрайт жестко отозвалась об этом замысле президента Владимира Путина и резко осудила его.

"Вместо того, чтобы проложить путь России к величию, вторжение в Украину обеспечит Путину дурную славу, оставив его страну в дипломатической изоляции, экономически искалеченной и стратегически уязвимой перед лицом более сильного и сплоченного западного альянса", – сказала бывший топ-чиновник Америки журналистам New York Times. Тогда ее слова оказались пророческими.

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Время правления Мадлен Олбрайт при президенте США Билле Клинтоне запомнилось активным продвижением идеи о необходимости расширять НАТО, вмешательство войск Блока на Балканы, чтобы остановить этнические чистки в Югославских конфликтах. Она также целенаправленно и последовательно выступала за сокращение ядерного оружия, защиту свободы и демократических ценностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове при обстрелах оккупантов погиб американский гражданин, который приехал помочь и поддержать украинскую подругу, болеющую сложной формой недуга.

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