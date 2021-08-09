Умер известный российский диссидент, который критиковал Путина и осуждал захват Крыма

Правозащитник и диссидент Сергей Ковалев умер в России в возрасте 91 года. На президентских выборах в России в 2000 году поддержал Григория Явлинского, заявив, что "Владимир Путин - это вектор, который направлен на конструирование авторитарного полицейского государства".

О том, что Сергей Ковалев умер, в Facebook рассказал его сын Иван Ковалев. Также о его кончине сообщили в правозащитном обществе "Мемориал", председателем которого он ранее был.

"Нам всем очень жаль, нам будет не хватать бесстрашного соратника, советчика, верного идее прав человека, интеллектуала и друга", - написали на странице организации.

Известно, что Ковалев был первым российским уполномоченным по правам человека. Эти обязанности он выполнял в 1994-1995 годах. Он стал одним из авторов российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года и 2-й главы Конституции о правах и свободах человека и гражданина.

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Сергей Ковалев родился в 1930 году, в Украине на Сумщине. Затем его семья переехала в Москву. Уже там будущий правозащитник поступил в МГУ. По окончании вуза работал в Институте биофизики Академии наук СССР. Получил ученую степень кандидата биологических наук.

Общественной деятельностью Ковалев начал заниматься в 50-х годах прошлого столетия. Позже присоединился к инициативной группы защиты прав человека в СССР, тогда же покинул свою научную работу.

Уже в 1974 году его арестовали и обвинили в антисоветской агитации и пропаганде. По этому обвинению его приговорили трем годам ссылки.

В конце 80-х Ковалев вернулся в Москву и к правозащитной деятельности. С 1993 по 1996 год он был председателем Комиссии по правам человека при президенте.

В марте 2010-го общественник подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". Он активно осуждал политику РФ в Крыму. Аннексию полуострова он назвал "авантюрой" и "угрозой всему миру".

Ковалев получил несколько международных и национальных премий, в том числе премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 2009 году. В 2006-м был награжден орденом Почетного легиона Франции.

По словам людей, которые тесно общались с правозащитником, Ковалева выгодно от других отличало неброское мужество. Так, за негероической внешностью, который обладал правозащитник, стоял мужественный человек, готовый идти до конца и не имеющий страха перед несправедливостью.

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