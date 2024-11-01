Улицы превратились в реки, которые смывали людей и автомобили: количество погибших в результате непогоды в Испании превысило 200 человек. Фото

Регионы Испании, пострадавшие от сильных наводнений, готовятся к новым проливным дождям, а сотни солдат были направлены для помощи спасателям. Число погибших в результате крупнейшего за 10 лет стихийного бедствия в стране превысило уже 200 человек.

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Об этом сообщило Euronews. Издание отмечает, что в настоящее время известно о по меньшей мере 205 погибших.

По состоянию на пятницу, 1 ноября, только в регионе Валенсия было подтверждено 202 смерти.

Еще два человека нашли мертвыми в соседней Кастильи-Ла-Манче, и одну жертву обнаружили в южной Андалусии.

По информации властей, неизвестное количество людей все еще считаются пропавшими без вести. Поэтому количество погибших, очевидно, вырастет.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила в пятницу, что 1700 солдат направлено региональным и местным службам для помощи в поиске тел и уцелевших людей.

Завтра, 2 ноября, к спасательным работам и оказанию помощи присоединятся дополнительные войска, поскольку, по ее словам, "еще многое нужно сделать".

Некоторые пострадавшие от наводнения районы все еще остаются недоступными спасателям, отмечает издание.

Проливной дождь и град во вторник, 29 октября, повлекли наводнения во многих испанских регионах, в том числе в наиболее пострадавшей восточной провинции Валенсия.

В результате непогоды улицы превратились в реки, которые затопили первые этажи домов, смывали автомобили и людей.

Нанесенный ущерб во многих местах напоминал последствия сильного урагана или цунами.

Между тем, Национальная метеорологическая служба AEMET опубликовала предупреждения о новых дождях в районах регионов Валенсия и Кастельон.

Хотя по прогнозам дождь не будет столь сильным, как ливень во вторник, метеорологи предупреждают, что он может создать риск нового наводнения, поскольку земля уже насыщена водой.

Красные предупреждения объявлены также для районов юго-запада Испании, вблизи границы с Португалией, включая портовый город Уэльва.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале недели восток и юг Испании из-за сильных ливней накрыло наводнение. Стихийное бедствие унесло жизни 158 человек, десятки пропали без вести. Дороги затоплены, движение поездов остановлено, а местные аэропорты перенаправляют рейсы.

Недавно от сильных ливней и наводнения пострадали Франция и Италия. В некоторых регионах был объявлен оранжевый уровень тревоги, школы были эвакуированы, останавливалась железная дорога.

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