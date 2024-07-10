'Укроборонпром' открыл представительство в США: чем оно будет заниматься. Фото

В Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, акционерное общество "Укроборонпром" открыло первое иностранное представительство для координации интернациональных проектов. Это произошло в день открытия Вашингтонского саммита НАТО, где ключевая тема – поддержка Украины.

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Как отметил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, представительство будет работать по трем ключевым направлениям. А именно: способствовать реализации украино-американских оборонных проектов, взаимодействовать с местным бизнесом и госорганами, и договариваться о трансфере военных технологий.

Речь идет о поиске инвестиционных возможностей и потенциальных военно-технических партнерах в США. Также это поиск и оценка новейших технологий и инновационных разработок, обеспечение взаимодействия между украинскими и иностранными командами для эффективного внедрения технологий и управления совместными предприятиями.

"Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с американскими оружейниками, которое способствует трансферу технологий, развитию совместных проектов и привлечению инвестиций. Это могут быть направления боеприпасов, систем противовоздушной и противоракетной обороны, РЭБ и т.д.", - заявил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

"Взаимодействие с американскими производителями вооружений имеет решающее значение для создания мощного и современного украинского ОПК. Также открывается возможность для наилучшего информирования промышленности США об экономических возможностях, которые появляются благодаря партнерству с Украиной", – добавил председатель наблюдательного совета АО "Украинский оборонная промышленность" Давид Ломджария.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже начала серийное производство собственных дальнобойных ударных дронов. Эти дроны используются для ударов по стратегическим объектам врага на расстоянии более 1000 км.

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