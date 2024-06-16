'Украинцы впечатляют', а 'Путин паникует'. Что мировые лидеры говорили на Саммите мира: подборка самых ярких цитат

В субботу, 15 июня, в Швейцарии прошел первый день Саммита мира, который инициировала Украина. В ходе этого мероприятия, на котором были представлены почти 100 стран, лидеры этих государств сделали важные заявления о войне РФ против нашего государства, приближении мира и действиях российского диктатора Владимира Путина.

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OBOZ.UA сделал подборку самых ярких цитат мировых лидеров в первый день мероприятия.

Так, президент Украины Владимир Зеленский сказал следующее: "Когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуникован представителям России таким образом, чтобы на втором Саммите мира мы могли зафиксировать конец войны. Сейчас мы начинаем этот путь".

"Впереди нас ждет долгий путь, нет никаких иллюзий, что на этом саммите достигнем окончательного понимания. Но мы можем приближаться к нему", – заявила президент Швейцарии Виола Амгерд.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что "любое замораживание конфликта в Украине не приведет к миру, но станет предпосылкой для новой захватнической войны".

Глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил, что географически война может расшириться за пределы Украины. "Мы уже видим поляризацию на глобальном уровне. Все больше эта война превращается в войну больше, чем война между РФ и Украиной", – сказал он.

Его слова подтвердил премьер-министр Японии Фумио Кишида. "Сегодня это Украина, а завтра это может быть Восточная Азия", – заявил политик.

Президент Финляндии Александр Стубб сказал, что Украина начала свой путь к миру с позиций силы, которая "сейчас намного сильнее, чем она была три недели или три месяца назад".

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что война между Украиной и РФ может закончиться в любой момент, "если Россия прекратит свою агрессию против Украины и восстановит территориальную целостность Украины".

Президент Аргентины Хавьер Милей сказал, что "мир между свободными нациями является не только моральным долгом, но и необходимым условием для процветания". А премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен задала дельный вопрос: "Если мы не будем отстаивать эти принципы, то чего мы все стоим?".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "Россия должна осознать, что у нее есть границы, как у любого другого государства, и что у нее есть соседи, как у любого другого государства".

Между тем президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что "любой будущий диалог с Россией должен основываться на международном праве, и именно Украина должна решить, когда это станет возможным".

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что мир "стремится к построению устойчивого мира, но такой мир не может быть капитуляцией Украины". А польский лидер Анджей Дуда заявил, что Россия остается крупнейшей колониальной империей в мире, которая, в отличие от европейских государств, не прошла процесс деколонизации и не смогла разобраться с демонами своего прошлого".

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо отметил, что украинская Формула мира является ключевой рамкой для достижения мира, "включающей прекращение боевых действий и вывод российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, а также оказание гуманитарной помощи".

Президент Кении Уильям Руто рассказал, что последствия войны в Украине ощущаются во всем мире. "Сегодня фермер в Кении знает о войне в Украине, потому что за удобрения нужно платить больше, а также потому, что удобрения приходят не вовремя", – сказал он.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд сказал, что "любые серьезные переговорные процессы нуждаются в присутствии России". А премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани отметил, что позиция его страны "опирается на принципы ООН и неприкосновенность границ в разрешении украинско-российского конфликта".

Президент Молдовы Мая Санду отметила, что "украинский мир – это мир Молдовы. В этом мире, который взаимосвязан, мир не может только в одних странах. У нас общее будущее для всех". А премьер Испании Педро Санчес подчеркнул, что "в этом конфликте ясно одно: есть агрессор, которым является Путин, и есть жертва, которой является украинский народ". "В каждом конфликте мы должны защищать жертву и останавливать агрессию", – добавил он.

Со своей стороны премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что "мир, который может поддержать Хорватия, никогда не потребует от жертвы капитуляции и отказа от собственных территорий ". Вице-президент США Камала Харрис призвала говорить правду: "Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции. Штаты поддерживают Украину".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Саммите сказал, что "немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к устоявшемуся справедливому миру, исключительно на основании так называемых "новых реалий" приведет лишь к легитимизации незаконной кражи Россией территории Украины".

С ним согласилась премьер-министр Эстонии Кая Каллас. "Разговоры о том, что территориальные уступки агрессору принесут мир, являются самообманом. Нет, этого не будет, потому что мы это уже видели в 1930-х годах", – сказала она.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что то, что Путин вышел со своим "дерьмовым "мирным предложением" – знак того, что он паникует, это хорошие новости".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что "Украина не просила этой войны, но в защите своего государства украинцы впечатляют".

Напоследок добавим, что именно премьер-министр Канады Джастин Трюдо был тем человеком, который во время церемонии фотографирования выкрикнул "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июня в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира, организованный Украиной. Его основой является Формула мира – на мероприятии планируется рассмотреть 3 из 10 вопросов: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение украинских военнопленных и похищенных Россией детей.

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