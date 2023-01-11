Полякова вспомнила, как в Лондоне с ней пытался сфотографироваться россиянин: мы ни на кого не нападали

Знаменитая украинская певица Оля Полякова вспомнила, как в Лондоне (Великобритания) с ней пытался сфотографироваться наглый гражданин страны-террористки РФ. Тогда артистка со своей младшей дочерью Алисой как раз возвращалась домой после более чем пятичасового стояния в очереди, чтобы попрощаться с покойной британской королевой Елизаветой ІІ.

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Полякова отметила, что и она, и ее ребенок были очень уставшими, поэтому между ними возникла небольшая ссора на публике. Россиянин решил в нее вмешаться. Об инциденте Полякова рассказала в новом выпуске YouTube-проекта "Взрослые девочки".

"Похороны Елизаветы. Лондон. Мы часов пять простояли в очереди, ждали катафалк. Увидели одну фару от машины, но типа побывали на похоронах... Мы с Алисой перлись-перлись. Она вообще ничего не увидела – рост еще не тот. И мы идем уже такие уставшие", – начала свой рассказ звезда.

Девочка, на фоне усталости и вероятного стресса от переезда в чужую страну из-за полномасштабной войны в родной, начала вредничать.

"Алиса идет и ноет: "Ты меня привезла в этот Лондон, ты меня в детдом отдала, ты меня не любишь". И вот так она ноет-ноет, меня дергает-дергает. Я так поворачиваюсь к ней, после шести часов на ногах, у меня все внутри разрывается, и на всю улицу кричу: "Я не виновата, что клятые рашисты напали на Украину и мы не можем поехать домой!" Идет рядом какой-то чувак и говорит: "Мы ни на кого не нападали!" Я поворачиваюсь к нему и кричу: "Пошел на*уй!" А он мне отвечает: "Можно фото?" – поделилась Полякова.

В ответ на такую наглость украинская певица еще раз послала россиянина в направлении русского военного корабля.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Полякова на зимние каникулы забрала двух своих дочерей из Британии домой. Сейчас вся семья живет в загородном доме под Киевом. Из-за ракетных обстрелов певице с детьми пришлось ночевать в подвале. Звезда рассказала, что сделала перестановку в убежище и принесла туда две кровати.

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