'Украинцы 80 лет назад спасали евреев. У вас есть выбор!' Зеленский обратился к народу Израиля и напомнил об исторической справедливости

Президент Владимир Зеленский обратился к народу и правительству Израиля. Он призвал их защитить Украину, передав средства противоракетной обороны, а также сравнил Россию с нацистской Германией, которая убивала еврейский народ.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления перед израильским парламентом. Политик в начале своей речи процитировал знаменитые слова бывшего премьер-министра этой страны Голды Меир: "Мы хотим жить, наши соседи хотят видеть нас мертвыми".

"Москва так и говорит, что без уничтожения нас, не будет безопасности у них. Так же говорили 80 лет назад. Вот почему мы обращаемся к вам за помощью. Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона сверхмощная. Вы точно можете помочь защитить жизнь украинцев и украинских евреев... Народ Израиля, украинцы 80 лет назад спасали евреев. Так что и у вас есть такой выбор", – сказал президент.

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Зеленский упомянул о российском ракетном ударе по телецентру в Киеве, построенном на еврейских могилах Бабьего Яра. "Равнодушие убивает, расчеты часто ошибочны, а посредничество может быть между государствами, а не между добром и злом", – сказал политик, имея в виду, в частности, решение властей Израиля усложнить въезд в страну для украинских беженцев.

Президент напомнил, что в заявлениях Кремля звучат термины, схожие с риторикой нацистской Германии. "Во время Второй мировой войны это называлось "окончательным решением еврейского вопроса". А сейчас в Кремле это называется "окончательное решение украинского вопроса", – сказал политик.

"24 февраля 1920-го года была основана НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия), партия, унесшая миллионы жизней, уничтожившая целые страны. Через 102 года, так же 24-го февраля, был отдан приказ о вторжении России на территорию Украины, вторжение, унесшее тысячи жизней, сделавшее миллионы людей изгнанниками. Наши люди сейчас разбросаны по миру, ищут безопасность, как когда-то искали и вы", – подчеркнул лидер.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поблагодарил президента за выступление и пообещал, что его страна продолжит помогать украинскому народу.

"Я вновь осуждаю нападение на Украину и благодарю президента Зеленского за то, что он поделился своими чувствами и бедственным положением украинского народа с членами Кнессета и правительства. Мы продолжим помогать украинскому народу и никогда не отвернемся от страданий людей, познавших ужасы войны", – отметил он.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что готов к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако он предупредил, что если любые попытки переговоров провалятся, это может означать, что борьба между двумя странами приведет к "Третьей мировой войне".

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