Украинцев на борту упавшего в Индонезии самолета не было – МИД

На борту пассажирского самолета Boeing 737-500, который 9 января потерпел крушение вблизи индонезийской столицы Джакарты, украинцев не оказалось.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он уточнил, что это предварительные данные посольства и авиакомпании Sriwijaya Air.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса №SJ182, который потерпел крушение вблизи Джакарты", – отметил он.

Twitter Олега Николенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Boeing 737-500 вылетел из Джакарты в Понтианак, однако вскоре после взлета отслеживания его полета прекратилось.

По предварительным данным, самолет разбился в архипелаге Серибу. На борту находилось 65 человек. Позднее был опубликован список с фамилиями пассажиров, согласно которому все они – азиаты.