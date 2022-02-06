Украинский самолет 'Мрія' вызвал ажиотаж в Дании: посмотреть на него приезжали даже из других стран. Видео

Поздно вечером в пятницу, 4 февраля, в Дании в международном аэропорту города Биллунн приземлилась украинская "Мрія" – АН-225, который является самым большим грузовым самолетом в мире. Посмотреть на него собрались несколько тысяч человек.

Об этом сообщает TV SYD. В местном издании Kristeligt Dagblad уточнили, что украинская "Мрія" заинтересовала не только датчан – чтобы посмотреть на самолет, люди приезжали в Биллунн из Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии и Англии.

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Некоторые люди приходили посмотреть на самолет-рекордсмен вместе со своими детьми. Присутствующие рассказывали, что для них это было очень долгожданное событие и "большой опыт".

"Мрія" прибыла в Данию уже третий раз, однако в Биллуне она села впервые (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это очень, очень важный день для нас. Это просто фантастика", – сказал менеджер по маркетингу аэропорта Биллунна Йеспер Клаусхольм.

Стало известно, что АН-225 "Мрія" доставил в Данию из Китая 2,5 миллиона наборов для самостоятельного домашнего тестирования на коронавирус, которые распределят по населенным пунктам страны. После этого самолет вылетел из Дании в Украину около 14:00 субботы, 5 февраля.

Самолет АН-225 "Мрія" был построен в 1984−1988 годах в единственном экземпляре, второй так и не достроили. Взлетная масса воздушного судна, оснащенного шестью двигателями, составляет 640 тонн. Его длина – 84 метра, высота – 18,2 метра, а размах крыльев – 88,4 метра.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 февраля сразу несколько источников написали, что "Мрія" якобы доставила из Дании в Украину оружие. Однако позже нам сообщили, что эта информация не соответствует действительности.