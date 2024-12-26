'Украинский народ заслуживает жить в мире и безопасности': после массированного российского обстрела Байден пообещал Украине больше ракет для ПВО

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на массированную ракетную и дроновую атаку на Украину, которую РФ устроила на Рождество, 25 декабря. Он отдал приказ Пентагону продолжать наращивать поставки вооружения для нашей страны.

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Заявление Байдена опубликовали на сайте Белого дома. Он отметил, что целями страны-агрессора в этот раз снова были украинские города и критическая энергетическая инфраструктура.

"Цель этой ужасного атаки заключалась в том, чтобы прекратить доступ украинцев к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность их сети", – заявил Байден.

Лидер Штатов подчеркнул, что украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности. Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в борьбе против российской агрессии.

Байден сказал, что за последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет для систем противовоздушной обороны, и на подходе еще больше таких боеприпасов.

"Я приказал Министерству обороны продолжать наращивание поставок оружия в Украину, и Соединенные Штаты будут продолжать работать над укреплением позиций Украины в ее защите от российских войск", – резюмировал президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Британии Кир Стармер осудил российские удары по энергетике Украины утром в среду, 25 декабря. Он отметил, что нужно усилить помощь Украине, чтобы во время возможных переговоров с российским агрессором Киев мог выступать с позиции силы.

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