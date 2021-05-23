Украинские миротворцы оказались в зоне бедствия из-за извержения вулкана в Конго

В Демократической Республике Конго произошло извержение одного из самых опасных вулканов в мире – Ньирагонго. Власти ближайшего города Гома начали эвакуацию населения из зоны стихии.

При этом в опасности оказались и украинцы из миротворческой миссии. О происходящем в регионе сообщила пресс-служба Министерства связи ДРК в Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Активирован план эвакуации из города Гома. Решение правительства принято во время кризисного заседания под председательством премьер-министра Лукона де Сама. Докладчик – министр Патрик Муйая", – говорится в сообщении.

Извержение началось вечером в субботу, 22 мая. Жители спасались бегством – люди брали первые необходимые вещи или банально хватали матрасы с кроватей и убегали к границе с соседней Руандой. Электричество отключилось в большей части города, а телефонные линии были заняты.

Премьер-министр Конго Жан-Мишель Сама Луконде созвал экстренное совещание в столице страны Киншасе, на нем был разработан план эвакуации населения.

"Мы надеемся, что принятые меры позволят населению достичь тех пунктов, которые были указаны в этом плане", – заявил министр Муйая.

Известно, что рядом с вулканом расположена база дислокации украинского миротворческого контингента – там находятся 250 человек и техника. Из-за опасности второй волны извержения личный состав эвакуировали в безопасное место, сообщили на Facebook-странице 18-го отдельного вертолетного отряда ДР Конго.

"Во время перемещения личный состав действовал согласно плану эвакуации, утвержденному высшим руководством ВСУ. Сейчас военнослужащие в полном составе вернулись в базовый лагерь, находятся в дежурном режиме и ожидают указаний на случай повторной эвакуации", – добавили там.

Справка: Ньирагонго – действующий вулкан в африканских горах Вирунга на территории Конго недалеко от границы страны с Руандой. Во время последнего его извержения в 2002 году погибли 250 человек, 120 тыс. остались без крова над головой. Это один из самых активных и опасных вулканов в мире.

Город Гома находится в восточной части страны. Там проживает около 2 миллионов человек.

Как сообщал OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, на острове Сент-Винсент в Карибском море 9 апреля начал извергаться вулкан Суфриер. Последний раз его активность была зафиксирована 40 лет назад, 13 апреля 1979 года.