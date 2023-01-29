Украинка стала жертвой теракта в Израиле: появилось фото погибшей

Гражданка Украины Ирина Королева погибла в результате теракта возле синагоги в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста 27 января. В общем жертвами стали восемь человек.

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Об этом сообщает Time of Israel. Издание, ссылаясь на другие СМИ, отметило, что украинка работала сторожем, и опубликовало ее фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ирина Королева, гражданка Украины, стала шестой жертвой теракта в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Подробности о ее похоронах пока не поступали", – говорится в материале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из жертв теракта в Израиле стала украинка.

"Мы разделяем боль Израиля после терактов в Иерусалиме. Среди пострадавших есть украинская женщина. Искренние соболезнования семьям погибших. Преступления были цинично совершены в День памяти жертв Холокоста. Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Израиле", – написал он в Twitter.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна "решительно, быстро и точно" ответит на совершенный палестинцом теракт синагоги, передает Reuters.

"Мы не стремимся к эскалации, но готовы к любому сценарию", – сказал он.

Впоследствии он добавил, что израильское правительство решило увеличить количество разрешений для гражданских на ношение оружия для защиты от уличных нападений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января террорист обстрелял синагогу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме, из-за чего погибли восемь человек и еще десять пострадали. Злоумышленник попытался скрыться, но был ликвидирован израильскими силами безопасности.

После этого тракта в Израиле было совершено новое вооруженное нападение – террорист открыл огонь на территории достопримечательности "Город Давида". В результате два человека получили ранения, преступника нейтрализовали и тоже доставили в больницу.

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