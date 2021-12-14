Украинец, "спустивший" в стриптиз-баре в Польше 800 тыс. грн, рассказал о произошедшем: я перестал понимать, что делаю

Украинец по имени Петр, который потратил за один вечер в польском стриптиз-баре 120 тыс. злотых (более 800 тыс. грн), считает, что его ограбили. Однако прокуратура прекратила дело, а суд не удовлетворил жалобу.

Об этом пишет Polsatnews.pl. По данным издания, подобный сценарий повторяется годами – посетители go-go клубов жалуются, что они платили огромные суммы за напитки и "художественные представления".

"Девочки стоят на улице. Одна увидела, что мы пьем легкие алкогольные напитки, и посоветовала продолжить приятный вечер, гарантировав, что первая выпивка будет бесплатной. Это тоже оказалось неправдой, потому что за напиток нужно было платить. К нам присоединилось несколько дам, меня пригласили в какую-то VIP-комнату", – рассказал Петр.

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Что было дальше, он практически не помнит.

"Я подозреваю, что они что-то добавили в мой напиток, и я потерял понимание того, что делаю. Мне поставили терминал для ввода ПИН-кода. Какие были суммы, понятия не имею. Все деньги с моего счета были списаны. У меня на счету осталось всего 400 злотых", – признался мужчина.

Клуб предоставил в прокуратуру видеозапись как доказательство того, что клиента ни к чему не принуждали.

"Собранные по делу доказательства, показания потерпевшего и сопровождающего его лица, а также собранные по делу наблюдения и показания сотрудников клуба не свидетельствуют о совершении преступления", – заявила представитель Окружного суда Варшавы Беата Адамчик-Жабуда.

Она добавила, что даже если в данной конкретной ситуации потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, он все равно нес ответственность за свои действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура продолжает расследование по нарушениям в go-go клубах по всей Польше, поэтому заробитчанин надеется, что после огласки его истории отзовутся другие пострадавшие, а ему удастся вернуть хотя бы часть средств.