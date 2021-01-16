Украина вошла в топ-10 стран Европы с наибольшей смертностью от COVID-19

Украина оказалась на восьмом месте среди стран Европы по суточной смертности от коронавируса.

За день, 15 января, в стране скончались 166 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Больше всего смертей за сутки зарегистрировали в Британии – 1 280, Германии – 1 045 и России – 555. Следом в рейтинге оказались Италия (+477 смертей за сутки), Франция (+399), Польша (+386) и Испания (+235).

Всего в Украине с начала пандемии от COVID-19 скончались 20 542 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, количество жертв коронавируса на планете превысило 2 млн. Статистика перевалила за психологическую отметку после того, как Италия сообщила о смерти 477 больных.