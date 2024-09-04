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Украина успешно эвакуировала из Ливана еще одну группу украинцев, среди которых 11 детей. Фото

София Закревская
Мир
1 минута
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Украина успешно эвакуировала из Ливана еще одну группу украинцев, среди которых 11 детей. Фото

Украина в среду, 4 сентября, эвакуировала еще 25 своих граждан из Ливана, где ухудшилась ситуация с безопасностью. Это была общая миссия Главного управления разведки Минобороны и Министерства иностранных дел Украины.

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Об этом сообщили в ГУР и МИД. Среди эвакуированных 11 детей и 14 женщин, они уже прибыли на территорию Польши, откуда направляются в Украину.

"Спасибо авиакомпании SkyUp за содействие в проведении миссии", – отметили в ГУР.

Украина успешно эвакуировала из Ливана еще одну группу украинцев, среди которых 11 детей. Фото

Вместе с украинцами также был эвакуирован один гражданин Чехии.

"Мы и дальше будем помогать гражданам Украины в Ливане. Наше посольство остается на связи с гражданами, которые намерены выехать и ищут дополнительные варианты эвакуации", – сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Украина успешно эвакуировала из Ливана еще одну группу украинцев, среди которых 11 детей. Фото
Украина успешно эвакуировала из Ливана еще одну группу украинцев, среди которых 11 детей. Фото

Он отметил, что одним из главных приоритетов Украины всегда была и будет безопасность ее граждан как дома, так и за границей.

"Сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают работать над оказанием помощи нашим гражданам, находящимся в Ливане. Украина всегда прилагает все возможные усилия, чтобы помочь своим гражданам в беде, где бы они ни были – это приоритет", – сказано в сообщении.

Украина успешно эвакуировала из Ливана еще одну группу украинцев, среди которых 11 детей. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, месяц назад Главное управление разведки и МИД также совместно организовали эвакуацию украинцев из Ливана. В общей сложности было вывезено 30 наших граждан.

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