Украина успешно эвакуировала из Ливана еще одну группу украинцев, среди которых 11 детей. Фото

Украина в среду, 4 сентября, эвакуировала еще 25 своих граждан из Ливана, где ухудшилась ситуация с безопасностью. Это была общая миссия Главного управления разведки Минобороны и Министерства иностранных дел Украины.

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Об этом сообщили в ГУР и МИД. Среди эвакуированных 11 детей и 14 женщин, они уже прибыли на территорию Польши, откуда направляются в Украину.

"Спасибо авиакомпании SkyUp за содействие в проведении миссии", – отметили в ГУР.

Вместе с украинцами также был эвакуирован один гражданин Чехии.

"Мы и дальше будем помогать гражданам Украины в Ливане. Наше посольство остается на связи с гражданами, которые намерены выехать и ищут дополнительные варианты эвакуации", – сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Он отметил, что одним из главных приоритетов Украины всегда была и будет безопасность ее граждан как дома, так и за границей.

"Сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают работать над оказанием помощи нашим гражданам, находящимся в Ливане. Украина всегда прилагает все возможные усилия, чтобы помочь своим гражданам в беде, где бы они ни были – это приоритет", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, месяц назад Главное управление разведки и МИД также совместно организовали эвакуацию украинцев из Ливана. В общей сложности было вывезено 30 наших граждан.

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