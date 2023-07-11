Украина станет членом НАТО без ПДЧ, – Столтенберг

Члены НАТО подтвердили, что Украина станет членом НАТО и согласилась отменить требование Плана действий по членству. Это изменит путь членства Украины с двухэтапного процесса на одноэтапный.

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Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Вильнюсе. При этом политик подчеркнул, что все обсуждения по вступлению нашей страны в оборонный альянс возможны только после окончания войны с Россией.

"Мы достигли общего решения по коммюнике, и теперь Украина получит членство в порядке исключения, одноэтапного процесса. Союзники по НАТО также готовы поддерживать Украину вооружением и выделять новые пакеты помощи", – добавил Столтенберг.

Напомним, что президент Зеленский накануне саммита в Вильнюсе резко раскритиковал нерешительность западных партнеров. Он указал, что Украина заслуживает уважения и не стоит "кормить ее завтраками", особенно перед глазами злобного агрессора в Кремле.

"Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите", – подчеркнул политик по приезду в литовскую столицу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время вильнюсского саммита Франция выразила готовность передать украинской армии ракеты дальнего радиуса действия.

Эти ракеты класса "земля–воздух" совместно разработали Франция и Великобритания в 1990-х годах. Их базовая дальность – 250 км, но ее могут увеличить до 500 или даже 700 км в зависимости от модификации.

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