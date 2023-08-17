Украина работает над получением приглашения на саммит G20: страна-организатор Индия против

Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить официальное приглашение на саммит G20. Предстоящая встреча группы двадцати состоится 9-10 сентября в индийской столице Нью-Дели.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Михаил Точицкий в эфире национального телемарафона. Он отметил, что саммит будет касаться, в частности, экономических проблем и напомнил о ситуации с зерновым соглашением.

"Если коротко, мы над этим работаем", – сказал Точицкий

По его словам, над этим работает не только Украина, но и ее партнеры.

"Мы считаем, что то, что осуществляет Российская Федерация относительно прекращения "зернового соглашения", является вызовом не только странам Африки и Азии, но и мировым экономикам. Поэтому мы с партнерами работаем над тем, чтобы быть приглашенными", – сказал Михаил. Точицкий.

Напомним, что Индия не пригласила Украину принять участие в предстоящем саммите G20. В то же время, в списке участников фигурирует российский диктатор Владимир Путин.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что Украину не пригласили на саммит G20. Об этом, как сообщило агентство EFE, дипломат сказал во время встречи с представителями международных СМИ. Он указал, что Индия пригласила девять стран – Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты – и никто, кроме них и государств-членов, не будет участвовать в мероприятии.

Глава МИД Индии отметил, что решение не приглашать Украину было одобрено ввиду того, что G20 занимается ростом и развитием, а не урегулированием конфликтов, что должно происходить в Совбезе ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные журналисты писали о том, что следующий раунд мирных переговоров по Украине может пройти в рамках G20. Отмечалось, что ни одна из стран Глобального Юга не желает участия России в переговорах.

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