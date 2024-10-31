Украина продолжает продвигать ключевые реформы: Боррель прокомментировал отчет Еврокомиссии о расширении ЕС

Несмотря на российское полномасштабное вторжение, Украина продолжает осуществлять внутренние реформы, необходимые для вступления в Европейский Союз. Членство в блоке является самой высокой гарантией безопасности, которую ЕС может предложить стране.

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Об этом сказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, посвященной новому отчету о расширении ЕС в среду, 30 октября, передает Укринформ. Он добавил, что блок будет продолжать поддерживать Украину, соответственно соглашению о безопасности, подписанного в июне 2024 года.

"Украина продолжает продвигать ключевые реформы, несмотря на жестокую агрессивную войну. Украинцы ведут две битвы одновременно. Одну на поле боя, настоящую войну, а другую – пытаясь продвинуть реформы, необходимые для того, чтобы стать членом Европейского Союза. И мы будем поддерживать Украину на обоих фронтах, во всех измерениях и в соответствии с нашим обязательством по безопасности, подписанному в июне", – подчеркнул топ-дипломат Евросоюза.

Еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи со своей стороны сказал, что для Украины были созданы дополнительные инструменты, чтобы ускорить продвижение во внедрении реформ для вступления в ЕС.

"Это называется планом роста, украинским планом, и с помощью плана роста мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также и для Украины, завершить реформы, подготовить все необходимое и стать членом до конца следующего мандата (до 2029 года. – Ред. .)", – заявил еврокомиссар.

В ежегодном отчете Европейской Комиссии о состоянии расширения Евросоюза, в котором говорится о прогрессе стран-кандидатов на вступление, сказано, что ЕК готова к открытию первых переговорных кластеров с Украиной по вступлению государства в блок в 2025 году. Переговоры по конкретным позициям интеграции в ЕС начнутся, как только Киев выполнит все необходимые условия.

Также там сказано, что у Украины есть все необходимые инструменты для присоединения к Совместной внешней и политике безопасности ЕС (CFSP) и Совместной политике ЕС по безопасности и обороне (CSDP) и увеличивает политическую поддержку решений в этих сферах.

Напомним: 25 июня Украина официально начала переговоры относительно членства в ЕС: начала работать межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не меняли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран. Государства, которые уже прошли этот путь, после начала переговоров на выполнение всех условий тратили не менее семи лет.

Как сообщал OBOZ.UA, госпожа посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова сказала, что наша страна может стать членом Европейского Союза уже до 2030 года.

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