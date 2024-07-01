Украина потеряет союзника, поддержку и помощь? На выборах во Франции побеждают пророссийские ультраправые

"Национальное объединение" Марин Ле Пен одержало победу в первом туре выборов в парламент Франции. Если по результатам второго тура, который состоится 7 июля, партия получит монобольшинство, Францией будут руководить – по крайней мере частично – политики, которые сделали себе имя, симпатизируя российскому диктатору Путину, и клялись "разорвать" ЕС, выйти из НАТО и оставить Украину без помощи. Сможет ли президент Франции Эммануэль Макрон сделать так, чтобы не допустить ультраправых к власти, читайте в материале OBOZ.UA.

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Еще до начала первого тура Путин мог быть доволен. Ослабление Макрона и усиление ультраправых, имеющих идеологические и финансовые связи с Кремлем, уже сбивает с толку Европу, поскольку союзники опасаются потерять сильный проукраинский и проевропейский голос за столом переговоров. В нынешних условиях войны против РФ последнее, что нужно Европе и Украине, – внутренние противоречия во Франции. Но именно это и происходит. И это касается не только волны протестов на улицах французских городов, которая началась после объявления экзитполов. Результаты внеочередных выборов в стране могут стать самым разрушительным голосованием со времен войны не только для Франции, но и для ЕС, НАТО и Запада.

На словах Ле Пен больше не хочет выводить Францию из еврозоны. Также она смягчила пропутинскую риторику. Но определенные стилистические изменения не должны вводить в заблуждение – ее партия все еще враждебно относится к НАТО, ЕС и Украине, а в ее составе хватает сторонников России.

Что касается Украины, то главный последователь Ле Пен и предполагаемый следующий премьер-министр Франции Жордан Барделла уже заявил, что выступит против многих важных инициатив Макрона по помощи Украине.

Угрожающие результаты

Партия "Национальное объединение" победила в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Левая коалиция "Новый народный фронт" заняла второе место с 27,98%, альянс президента Макрона "Вместе за Республику" набрал 20,76%.

В первом туре голосования отмечается очень высокая явка – 66,71%. Это рекорд для подобных выборов с 2002 года. Таким образом, во втором туре ультраправое "Национальное объединение" будет противостоять левому альянсу "Новый народный фронт", который также надеется выиграть выборы. Но и партия Макрона на третьем месте может сыграть немаловажную роль во втором туре.

Депутаты французского парламента избираются не на основе пропорционального представительства, а путём сложного двутурового голосования в 577 избирательных округах. Выборы проходят в два тура, если ни один кандидат не набирает 50 процентов голосов в первом туре. Однако к ним могут присоединиться также претенденты, получившие более 12,5% голосов в первом туре. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре, получает место в парламенте.

После голосования 30 июня агитация возобновилась 1 июля и продлится еще пять дней, прежде чем избиратели снова придут на избирательные участки для последнего, решающего второго тура голосования 7 июля. За пять дней между турами многое может измениться, особенно если кандидаты пойдут на тактические союзы и снятие кандидатур c выборов, чтобы не дать ультраправым получить большинство.

Все на борьбу против ультраправых

Насколько близка Марин Ле Пен к монобольшинству зависит от того, как другие партии и Макрон отреагируют на ее потрясающую победу. Президент Франции стоит перед мучительным выбором — бросить все силы на то, чтобы остановить ультраправых, или попытаться спасти то, что осталось от его некогда доминирующей силы.

Учитывая, что порог для получения абсолютного большинства в парламенте составляет 289 мест, через неделю ультраправые могут даже сформировать правительство с Жорданом Барделлом.

Сразу после объявления результатов союзники Макрона пытались решить что делать. Его кандидаты сталкиваются с огромным давлением, что заставляет их выходить из гонки во многих округах и советовать своим поклонникам голосовать за левый альянс в попытке победить Ле Пен. У кандидатов, прошедших во второй тур голосования, есть время до вечера вторника, чтобы решить, выйдут ли они из гонки или продолжат борьбу.

В ночь после первого тура тысячи французов собрались на площади Республики в Париже, чтобы выразить протест против ультраправых. Эти сцены напоминали о протестах против Жан-Мари Ле Пена, отца Марин, вышедшего во второй тур президентских выборов в 2002 году в качестве кандидата от партии, известной как "Национальный фронт". Тогда партии и избиратели объединились против ультраправых, отложив свои разногласия в сторону, чтобы победить.

Но и ультраправые понимают всю сложность неполноценной победы, которая не позволит им получить абсолютное большинство. Ле Пен заявила, что Барделла станет премьер-министром только в том случае, если "Национальное объединение" получит стойкое большинство и поддержку парламента.

Победа "Национального объединения" ослабит НАТО и Запад

За внешнюю политику в республике отвечает президент, однако если правым все-таки удастся получить большинство в нижней палате парламента, то государственный бюджет окажется под их контролем, в том числе и выделяемые на поддержку Украины средства. Макрон тогда потеряет рычаги влияния на внутреннюю повестку дня, включая вопросы экономической политики и безопасности, поскольку президенту понадобится поддержка парламента, чтобы выделять средства на эту поддержку.

Президент Франции может стать в дипломатических делах незначительной фигурой, которую будет затенять евроскептическое или натоскептическое правительство, состоящее из партий, связанных с РФ.

Во время президентской кампании 2022 года Ле Пен призвала выйти из объединенного военного командования НАТО, к которому Париж присоединился в 2007 году, а также заключить "новые стратегические соглашения с Соединенными Штатами" и открыть "диалог с Россией по основным общим вопросам". В этом году антинатовская и антиевропейская риторика несколько смягчилась, что было расценено как положительный знак.

Однако недавно Барделла заявил, что обещания Ле Пен вывести Францию ​​из командования НАТО остаются в силе, но это станет возможным только после прекращения боевых действий в Украине. "Никто не меняет договора в военное время", – отметил Барделла.

Украина потеряет надежного союзника и помощь

Став президентом, Эммануэль Макрон превратился в одного из самых ярых сторонников вступления Украины в НАТО. Он обещал создать коалицию военных инструкторов для обучения на территории Украины и отправить в помощь французские истребители Mirage 2000-5 и дальнобойные ракеты. Но уже через несколько недель внешняя политика Франции может вступить в период неопределенности и даже турбулентности, что рискует подвергнуть сомнению эти обязательства.

Согласно конституции Франции президент является руководителем вооруженных сил и отвечает за внешнюю политику, а премьер-министр руководит правительством и, следовательно, внутренней политикой. Но более сфокусированный взгляд на распределение полномочий между президентом и премьер-министром открывает гораздо более сложную картину. Бюджет является критическим рычагом для влияния на многие сферы политики в Национальном собрании. Именно поэтому есть много способов, по которым премьер-министр может подрезать крылья президенту.

Например, если бы президент хотел отправлять военных инструкторов в Украину, то правительство, несогласное с такой политикой, может спокойно заблокировать соответствующие постановления. Марин Ле Пен отмечает, что Барделла не намерен ссориться с Макроном, но он установит красные линии: что касается Украины, то президент не сможет отправить туда французских военных.

Действующий премьер-министр Франции Габриэль Атталь уже предостерегает, что объемы военной помощи Украине сократятся в случае победы на парламентских выборах ультраправых. Он заявил в эфире BFM TV, что следующий шаг для "НО" - блокирование украинских инициатив Макрона.

"Это уже понятно. Глава ультраправых Барделла предлагает финансировать свои несостоятельные обещания, в частности, за счет сокращения нашего вклада в Европу. Следующий шаг — это будет конец значительной части поддержки Украины", — отметил нынешний глава правительства.

Французское издание Journal du Dimanche приводит слова представителя Минобороны Франции, отмечающего, что приход правых к власти усложнит согласование помощи Украине. "Президент республики остается главнокомандующим, но назначенный министр обороны станет политическим лидером и именно он подписывает распоряжение о выделении Украине самолетов, гаубиц CAESAR и боеприпасов".

Барделла заявил 19 июня, что поддерживает право Украины защищаться от России, однако отметил, что выступает против отправки дальнобойного оружия, поскольку это может спровоцировать эскалацию боевых действий.

Следует также отметить, что в марте депутаты от "Национального объединения" отказались поддержать французско-украинское двустороннее соглашение о безопасности.

Все может измениться после второго тура

"Пока никаких итогов подводить не стоит. Когда говорят о каких-то процентах партии на национальном уровне, это все условные вещи, ведь борьба идет за 577 депутатских мест, а в первом туре в парламент прошли пока только 70 депутатов, набравших более 50 процентов" , – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал международный эксперт из Франции, экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

"Партия Марин Ле Пен пока получила 37 гарантированных мест в парламенте, "Новый Народный фронт" – 32, а Макрон – 2 гарантированных места в парламенте. То есть за 500 мест будет упорная борьба во втором туре. Причем на 200 округах во второй тур прошли два кандидата, а на 300 участках зафиксирован так называемый треугольник, когда появляется третий кандидат, набравший более 12,5 процентов, и он проходит во второй тур. Это значит, что нет понимания, кто победит на таких участках. Все зависит от того, кто снимется в пользу союзника и отдаст свои голоса.

"Поэтому сейчас, когда дают оценки, сколько мест "Национальное объединение" может получить в парламенте в итоге – а говорят, что от 240 до 310 – то разница в 70 мест. Именно это и будет определяться во втором туре", – подчеркивает Сергей. Жирнов.

По словам эксперта, сейчас можно сказать точно то, что ультраправые подтвердили свою высокую популярность и они могут получить большинство в парламенте без союзов. Также Сергей Жирнов выделяет высокую явку, которой раньше никогда не было. Это связано с тем, что многие поняли – есть вероятность того, что Ле Пен может победить, и что это будет большой проблемой для страны.

С другой стороны, Сергей Жирнов констатирует, что во Франции произошло почти чудо – объединились левые партии, которые раньше только ссорились. Они почувствовали, что пахнет жареным, и достигли перемирия – зеленые, социалисты, коммунисты и т.д. Этот "Новый Народный фронт" на самом деле получил почти такой же процент голосов, как и "Национальное объединение", то есть стал второй политической силой во Франции, победив макронистов.

"Вся интрига теперь заключается в том, смогут ли левые и макронисты договориться и выступить против ультраправых во втором туре. Потому что левые уже четко сказали, что когда возникает треугольник, мы снимаем своего кандидата, если он пришел третьим и призываем избирателей голосовать за второго, то есть за кого бы то ни было, только чтобы не победил ультраправый кандидат. А вот макронисты пока сомневаются и что-то придумывают. На мой взгляд, именно это и может решить судьбу этих выборов. Совершенно еще не факт, что "Национальное объединение" получит свое большинство. Однако сейчас это гадание на кофейной гуще, ждем второй тур", – отметил Жирнов.